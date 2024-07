Roma colpo nel negozio di scarpe in centro | bottino da 190 000 euro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 luglio 2024)grosso nella notte in. Undisituato in Piazza di Trevi è stato visitato dai ladri. Indaga la Polizia di Stato – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comLa banda, dopo aver danneggiato la porta di ingresso e ottenuto l’accesso all’interno dei locali, ha svaligiato ilasportando circa 400 paia di calzature per un valore complessivo di 20.000. In più, dentro ad una cassaforte presente sempre nella struttura, i malviventi hanno portato via 20.000in contanti che erano all’interno insieme a 5 Rolex dal valore totale di 150.000. Sul caso indaga la Polizia.neldiinda 190.000su Il Corriere della Città.