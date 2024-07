Rocca Brancaleone 5 cuccioli di cane abbandonati in una busta | procura apre un fascicolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Ravenna, 21 luglio 2024 – Lasciati come immondizia dentro a una sportina. Senza cibo o acqua e sotto al sole.insomma al loro destino in un torrido pomeriggio di luglio. Una storia di animali che sembra uscita da chissà quale degradata periferia del mondo: e invece non solo siamo a due passi dal centro. Ma dentro a uno dei simboli di Ravenna: la. È lì, esattamente all’interno dei giardini, che nel primissimo pomeriggio di giovedì scorso cinquediappena nati (a una prima verifica si tratta di pitbull o comunque di meticci da accoppiamento con pitbull), sono stati trovati dentro a una sportiva di plastica. A fare la scoperta, è stata un’animatrice. Era circa le 14.30: il momento più caldo della giornata. A quel punto è subito scattata una telefonata alla polizia locale.