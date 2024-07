Reggiana ’Master’ | Anno ricco di successi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Ottimi risultati per gli atleti del gruppo Master in questosportivo. Non solo giovani agonisti e sincronette,Nuoto è anche Master, con risultati degni di nota sia nelle gare in piscina sia in quelle in acque libere. Da diversi anni la societàpuò vantare, infatti, anche la squadra Master, che accoglie ex-atleti (che provengono dalle categorie Categoria e Assoluti) che vogliono tornare ad allenarsi con regolarità, ma anche amatori che si avvicinano al nuoto e alla pratica agonistica in età più adulta. I partecipanti sono a tutti gli effetti ‘atleti’, il range di età può andare dai 20 ai 90 anni, si è seguiti da un allenatore, e gli allenamenti, come per il nuoto agonistico, sono finalizzati a partecipare alle gare della stagione, sia a livello regionale sia nazionale.