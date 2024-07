Nove milioni per il cimitero di Ussita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) "Si sta concludendo la prima fase per la messa in sicurezza e il recupero deldi Castelmurato". Il sindaco diSilvia Bernardini fa il punto su un’opera importante per la sua comunità: nella prima fase, curata dallUfficio speciale ricostruzione e costata duee 850mila euro, sono state recuperate circa mille salme. "Un lavoro lungo ma soprattutto delicato – prosegue la sindaca –, che ha visto l’Usr impegnato a stretto contatto con il Comune. Ora che tutte le salme hanno trovato una sistemazione si potrà procedere con l’appalto per il recupero del nostromonumentale. In questi anni infatti siamo andati avanti con la progettazione per la ricostruzione del. Questonon è solo un luogo della memoria, identitario delle nostre tradizioni e della nostra cultura, ma ha anche un’importanza storica e artistica".