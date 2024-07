Lukaku-Napoli accordo ad un passo | spunta la data decisiva

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilha battuto ieri in amichevole il Mantova con il risultato di 3-0, ma queste ore sono molto intense a causa della trattativa per portare in azzurro. Ildi Antonio Conte ha disputato la sua ultima amichevole in programma nel ritiro di Dimaro di questo precampionato. Gli azzurri, infatti, nella giornata di ieri hanno battuto per 3-0 il Mantova di Davide Possanzini (squadra appena promossa nel campionato di Serie B). I partenopei hanno fornito un’ottima prestazione, soprattutto nella prima frazione di gara. Nei primi trenta minuti, infatti, ilè riuscito a segnare i tre gol che hanno indirizzato l’intera gara. A sbloccarla ci ha pensato il partente Lindstrom, poi gli uomini di Antonio Conte ha preso il largo con le reti realizzate da Leonardo Spinazzola e Walid Cheddira. Tuttavia, in casa partenopea a tenere banco ci sono le trattative di calciomercato.