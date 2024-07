LIVE F1 GP Ungheria in DIRETTA | Piastri subito al comando! Norris parte male Leclerc quinto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 7/70 Il primo a rientrare ai box è Albon che si porta dietro anche Magnussen. Rientra anche Ocon. Giro 6/70stava perdendo tanto sul compagno di squadra, ma l’ultimo giro è stato speculare. Verstappen resta in zona DRS su. Giro 5/70si mantiene a 1?3 da Hamilton, un distacco piuttosto stabile. Difficile andare ad attaccare il britannico. Giro 5/70fa il giro veloce in 1:23.627 e sta cominciando a ricucire sul compagno di squadra. Giro 4/70 Non ci saranno ulteriori azioni investigative su Verstappen che quindi dovrà ricostruire la gara dalla terza posizione. Giro 4/70 Verstappen è ora ufficialmente sotto investigazione per la manovra molto al limite dellanza, intanto l’olandese decide di far passare