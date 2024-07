LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Alessio Coppola è d’oro nei 5 km di marcia! Bronzo Vidal argenti per Crotti nel triplo e Borromini nei 3000

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.32: C’è l’azzurra Sofia Copiello al via della finale dei 400 ostacoli femminili. Ci proverà ad inserirsi nel giro delle medaglie 18.28: Anche Moser al primo temntativo, Pott e Harke al secondo superano 3.90 18.26: Nell’asta Hauptli, Boumpoulidi e Krutilova hanno superato 3.90 al primo tentativo 18.20: Sorci con 38.48 si migliora nel giavellotto ma non va oltre e i 480 punti, è scivolato in 23ma posizione ma può ancora provarci per il personale 18.19:OOOOOOOOOOO VIDAAAAAAAAL! Due azzurri sul podio!vince la gara con 21’01?44, argento per l’irlandese Clarke con 21’05?70, nuovo record nazionale,per l’azzurrocon 21’11?87. Per l’Italia è la sesta medaglia, undicesima e dodicesima complessive di questa edizione 18.18: OROOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAA! L’azzurro vince la gara dei 5 km di! 18.