Ladispoli palpeggia bambina di 7 anni e viene linciato dalla folla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) A, nei pressi delle giostre situate nei giardini di via Ancona, un uomo ha molestato unadi 7nella serata di venerdì 19 luglio. L’episodio è avvenuto intorno alle 20. Secondo quanto ricostruito, laè stata avvicinata da un 35enne di nazionalità indiana, che ha iniziato arla ripetutamente. Leggi anche: Salento, 15enne afferrata e trascinata in mare: voleva violentarla Come se ne sono accorti Il padre dellaha notato la scena, è intervenuto immobilizzando l’uomo e ha immediatamente chiamato la polizia. Gli agenti del commissariato disono giunti rapidamente sul posto. Gli agenti hanno avuto non poche difficoltà a gestire la situazione, poiché il presunto molestatore era stato circondato da unainferocita composta da vicini di casa della, passanti e residenti.