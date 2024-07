Laboratorio Palladino Esperimenti e certezze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Intendiamoci, è calcio d’estate e come tale deve essere trattato. Eppure si sono viste tanti aspetti interessanti della Fiorentina che verrà. O meglio, sta per arrivare. Mancano ancora tanti tasselli, tra mercato e nazionali, eppure la squadra inizia ad avere una fisionomia secondo le idee di. E Se gli attaccanti già segnano, allora siamo proprio sulla buona strada. Ma in generale si è vista la capacità ad adattarsi a sistemi di gioco diversi, tra difesa a tre e a quattro che può essere una variante interessante, come un centrocampo più robusto e dinamico. Soprattutto l’idea di cercare con continuità la giocata sempre in verticale pare essere una (piacevole) costante; così come . Il cartello ’lavori in corso’ è ben visibile sulla porta dello spogliatoio.