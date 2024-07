La pasta tecnologica di Barilla si stampa in 3D

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 luglio 2024) Quanto l’evoluzioneimpatta sull’industria alimentare? Tanto, tantissimo se questa domanda la fate a, azienda leader di mercato con oltre 140 anni di storia che a Parma nel suo headquarter ha iniziato anni fa are lain 3D. Lo fa grazie a BluRhapsody®, la start up o lo spin off che sta reinventando uno degli alimenti simbolo del Made in Italy. La trasformano in altro, mettendo a servizio dell’artigianalità, tecnologie all’avanguardia perché, se cambiano gli usi e i costumi, ciò che non è mai stato scalfito da niente e nessuno è il ruolo centrale che laha nella nostra alimentazione. Oggi si parla di cultura alimentare quando si vuole educare e sensibilizzare verso temi quali l’agricoltura sostenibile, la cucina circolare, il benessere nutrizionale e sociale.