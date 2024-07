I protagonisti della serata | Abbiamo tributato un omaggio al genio che cambiò il mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) "Un fiore all’occhiello di Bologna. Marconi ha cambiato ile non è un modo di dire. Dunque, è un grande italiano e un grande bolognese. Televisione, radio, tutto ciò è nato grazie a lui". A parlare è Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, sotto il palco di una piazza Maggiore addobbata dalle stelle in cielo e un parterre gremito sul Crescentone per lo spettacolo ’Marconi.alive’. Una delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario promosse dal ministeroCultura, dal comitato Marconi 150, da Cinecittà e Archivio Luce.