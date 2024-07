Gaza Israele torna al tavolo negoziati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 luglio 2024) 21.05 Giovedì prossimo una delegazione israeliana tornerà aitenuti dai mediatori di Usa, Egitto e Qatar per un nuovo cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Lo ha deciso il premier israeliano Netanyahu che ha avuto "un dibattito approfondito sulla questione degli ostaggi assieme al gruppo negoziale e agli alti funzionari della sicurezza". In vista di partire per Washington, andrà poi a Doha, in Qatar, dove si sono svolti i colloqui precedenti. Così secondo l'emittente pubblica Kan.