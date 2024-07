Fermati due truffatori | s’inventano una bimba morta e si fingono carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Ancona, 21 luglio 2024 – Doppia truffa nel giro di pochi minuti, due giovani stanati dalla polizia alle Grazie. È accaduto nel pomeriggio di venerdì quando una donna ha ricevuto una chiamata all’utenza di casa. “Sono un maresciallo dei, il suo bancomat è stato clonato. È sola in casa?” – avrebbe chiesto il truffatore, prima che la nonnina gli rispondesse di trovarsi con il figlio. “Me lo passi signora, dovete venire immediatamente in caserma, sbrigatevi”. Ma i due non hanno mangiato la foglia e hanno allertato il 112. La polizia ci ha messo pochi secondi a contattare i, quelli veri, per un accertamento incrociato. In caserma, nessuno attendeva i due signori. Si trattava sicuramente di una truffa. Proprio in quel frangente la Sala operativa del Nue, il Numero unico di emergenza, riceveva l’ennesima chiamata: un altro tentativo di truffa.