Fenomeno Vance l’autobiografia dell’America arrabbiata ma che non si arrende al declino

(Di domenica 21 luglio 2024) «Sì, sono bianco, ma non mi identifico di sicuro nei Wasp, i bianchi anglosassoni e protestanti del Nordest. Mi identifico invece con i milioni di proletari bianchi di origine irlandese e scozzese che non sono andati all’università. Per questa gente la povertà è una tradizione di famiglia». J.D., scelto da Donald Trump come candidato alla vicepresidenza degli Usa;l’astro nascente della destra americana, si presenta così nel romanzo autobiografico “Hillbilly Elegy”, pubblicato in Italia da Garzanti con il titolo un po’ banale e un po’ fuorviante di “Elegia americana”. Il fatto è che c’è poco di edificante nel termine hillbilly, una parola dura e discriminatoria, ma che James David (J.D.) rivendica con orgoglio per sé e per la comunità umana da cui proviene.