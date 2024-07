Fa caldo i commercianti delusi | Saldi troppo in anticipo spostiamoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Civitanova (Macerata), 21 luglio 2024 – L’afa scompiglia i piani deiche speravano di fare affari allo scoccare della stagione dei. Ma iltorrido di questa ultima settimana non invoglia certamente a uscire di casa, a meno che non sia per andare al mare dove cercare un po’ di refrigerio in acqua. Ed ecco che le assolate vie del centro restano vuote per ore. E i negozi pure. «Poco movimento in questa prima settimana di– ha commentato la presidente dell’associazione Centriamo, Debora Pennesi –. C’èper uscire di casa, la gente preferisce, se proprio deve uscire, andare al mare. Qualcosa abbiamo venduto, ma in centro è il deserto fino alle sette di sera. Bene, invece, i mercoledì dello shopping. Mercoledì scorso è venuta a trovarci veramente tanta, tanta gente. Io ho chiuso il negozio che era mezzanotte e mezza passata».