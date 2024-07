F 1 doppietta McLaren in Ungheria

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 luglio 2024) 16.45sull'Hungaroring: l' australiano Oscar Piastri fa suo il Gp d',13ma prova del Mondiale,davanti al britannico Lando Norris. Podio anche per Hamilton (Mercedes) che precede Leclerc (Ferrari), Verstappen (Red Bull) e l'altra rossa di Sainz. Piastri parte bene e va in testa,mentre Norris, che era in pole, viene passato anche da Verstappen. L'olandese, per evitare sanzioni,gli restituisce la posizione. Poi Hamilton,Leclerc e Sainz. Lewis scavalca Max, poi è battaglia tra i due fino allo 'scontro' al 63° giro.