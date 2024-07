ROH AEW | Grave l’infortuno a Dalton Castle lo rivedremo sul ring nel 2025

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 luglio 2024) Tony Khan, proprietario di AEW/ROH, ha annunciato una notizia dolorosa riguardante. Attraverso un post su X, Khan ha rivelato: “Alcune notizie sugli infortuni che hanno costretto a cambiare i piani per il Death Before Dishonor di questo venerdì. @thesi è infortunato nel suo incontro di sabato scorso a #AEWCollision contro @roderickstrong. Purtroppo,sarà fuori azione per il resto del 2024. Guarisci presto DC” Questo aggiornamento arriva in seguito a un incidente avvenuto durante l’ultima puntata di AEW Collision. Ecco cosa è successo: Durante il match tra Roderick Strong ea Calgary, Strong ha eseguito un jumping knee strike alla mascella di, causando un knockout immediato.è crollato sul, rimanendo immobile.