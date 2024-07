Mezzi depredati in un’autorimessa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Ha atteso, probabilmente, che entrasse un’auto, poi si è nascosto nell’angolo cieco della vettura, assicurandosi di essere fuori dal campo visivo del guidatore. A questo punto, Il ladro non ha dovuto far altro che seguire la macchina all’interno dell’autorimessa sotto gli uffici di Acer, in via Vittorio Veneto. L’uomo alla guida, ignaro del malvivente all’interno del garage, ha parcheggiato ed è uscito dall’autorimessa. A questo punto, il ladro ha impugnato un estintore trovato sul posto e rotto i finestrini delle auto di lusso, razziando oggetti ed altro negli abitacoli. In totale ha danneggiato cinque macchine, concentrandosi soprattutto su una Bmw di grossa cilindrata e una Land Rover. Il malvivente, dopo aver finito la razzia, si è allontanato indisturbato.