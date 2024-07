L’occidente tra il fuoco della tradizione cristiana e le ceneri del nazionalismo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 luglio 2024) Che cosa significa parlare di? Quale è il suo elemento determinante e discriminante? E’ più corretto parlare dial singolare o al plurale? Esiste ancora unaoccidentale? Molto in generale, “” è qualcosa che merita di essere tramandato alle generazioni future: usi, costumi, memorie, norme che vengono dunque considerati dai più, non necessariamente da tutti, come un valore e reiterati in continuazione in un discorso che li mantiene sempre attuali. Unaviva può e deve mettere tranquillamente nel conto anche una certa dose di contestazione. Ma può anche succedere che per qualsiasi motivo la suddetta reiterazione diventi stantia ripetizione e quindi che lasi estingua, trasformandosi in un feticcio, una forma vuota, un peso sulle spalle delle nuove generazioni del tutto incapace di suscitare rispetto e creatività.