Kiev | presto per data incontro Trump

(Di sabato 20 luglio 2024) 16.12 "E' ancora troppo" per parlare di untra il leader ucraino e.Lo ha precisato in una conferenza stampa il portavoce di Zelensky. "I rispettivi staff concorderanno orari e dettagli quando sarà possibile". La telefonata tra Zelensky eè stata definita come un "colloquio storico". Zelensky aveva scritto: "Desideravo essere rassicurato per il futuro. Ho sottolineato l'importanza vitale del sostegno americano bipartisan per proteggere la libertà e l'indipendenza.sarà sempre grata agli Usa per l'aiuto"