Incendia l’auto con i figli a bordo | arrestata 19enne a Leeds

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Una donna è stataper aver “intenzionalmente dato alle fiamme” un’auto a, in Gran Bretagna, mentre ac’erano i suoi due. I fatti sono avvenuti nel West Yorkshire, come ha spiegato la polizia, sottolineando che i bambini sono stati tratti in salvo e curati dai medici adi una ambulanza. “Una donna di 19 anni è statacon l’accusa di incendio doloso in relazione all’incidente e rimane in custodia. Le indagini sono in corso”, ha spiegato un portavoce della polizia. (Fonte: Andkornos)