Festa per l’addio allo sci di Giuliano Razzoli | in mille per il saluto al campione

(Di sabato 20 luglio 2024) Reggio Emilia, 20 luglio 2024 – L’appennino reggiano vestito a, in particolare Razzolo, borgo che lo ha visto crescere, ha celebrato questo pomeriggiosci di, ilolimpico di slalom di Vancouver 2010 che, al termine dell’ultima stagione agonistica, ha appeso i proverbiali sci al chiodo. Non avendolo potuto fare in pista, a causa dell’annullamento della gara di Kranjska Gora, il “Razzo” ha salutato il suo fan club, e le centinaia di tifosi saliti verso il crinale, con una “Razzo” che ha coinvolto l’intera comunità del paese e si è snodata tra stand gastronomici ed incontri con i media nei quali lo stesso ormai ex sciatore ha raccontato se stesso con l’aiuto di tantissimi compagni della valanga azzurra, di ieri e di oggi, tra cui Manfred Moelgg, Christian Deville, Tommaso Sala e il mitico Piero Gros.