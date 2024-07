Calciomercato Serie A | Calafiori-Arsenal quasi fatta Milan insidia Atletico per Fullkrug

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024)o, 20 luglio 2024 – Il futuro di Riccardo, a meno di ulteriori sorprese, sarà lontano dall’Italia e più precisamente in Premier League con addosso la casacca dell’. Dopo la frenata dei giorni scorsi, infatti, sembrano aver ripreso improvvisamente quota i colloqui tra il Bologna – club con cui il ventiduenne centrale è stato protagonista di una straordinaria stagione culminata con lo storico approdo in Champions League dei rossoblù – e i “Gunners”: decisiva, secondo quanto riportato dal collaboratore di “The Guardian” Fabrizio Romano, la volontà dell’di alzare l’offerta e arrivare alla fatidica cifra di 50 milioni bonus compresi, i quali finiranno nelle casse del club felsineo che poi dovrà a sua volta girare il 40% di questa somma al Basilea in virtù degli accordi presi con gli elvetici la scorsa estate in sede di acquisto di