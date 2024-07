CALCIO DILETTANTI A Formigine anche Acatullo e Fiorentino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilha svelato la lista degli acquisti. Due le novità dell’ultima or: Giuseppe(foto), centrocampista 2006, scuola Sassuolo ed ex Modena; poi il terzino Simone(2001), prima a Montecchio e poi a Bagnolo, già con le maglie di Reggiana, Rolo, Bibbiano e Montagna. Confermati gli altri 15 volti nuovi: Davoli dal Montecchio, bomber Napoli dalla Bagnolese, Laruccia, Savino e Cantarello da Castelfranco, Simone Cornia e Operato dal Terre di Castelli, poi il poker ex Nextgen (Crispino, Carrera, Ricci e Mandreoli), quindi Mawuli dalla Cdr, Masoch dal Pavullo, Bellentani dalla Cittadella e Angelillis dal Fiorano. A questi 17 si aggiunge l’unico rimasto dalla rosa verdeblù di Sarnelli, il portiere Francesco Cornia, e i ragazzi promossi dalla Juniores che sono Marverti, Baldari, Ivancic, Roncaglia e Opoku.