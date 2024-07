Zielinski dietro Mkhitaryan? Le richieste di Inzaghi all’Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ieri Piotrè arrivato ad Appiano Gentile, ha svolto le ultime visite per l’idoneità al Coni e si è allenato per la prima volta con l’Inter. Sarà? La risposta del Corriere dello Sport. RISPOSTA – Piotrè tornato ieri dalle vacanze dopo aver giocato gli Europei, anche da capitano, ed essere uscito ai gironi con la Polonia. Il giocatore ha cambiato squadra dopo 8 anni e ha firmato con l’Inter, dove comunque non è sicuro del posto da titolare. Anzi, inizialmente partirànelle gerarchie perché nel suo ruolo c’è il pupillo di Simone: Henrikh. L’armeno ha 35 anni e ha bisogno a prescindere di un ricambio, non può assolutamente fare lo stesso numero di partite dello scorso anno. Qui dovrà essere bravo, ossia a garantire qualità ed efficacia nel momento del bisogno.