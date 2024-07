Un nuovo aggiornamento per Path of Exile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) Grinding Gear Games, durante il suo evento speciale GGG Live, tenutosi ieri ha informato i giocatori delle nuove feature dedicate alla patch 3.25 diof, dal titolo Settlers of Kalguur. Oltre a introdurre la Settlers of Kalguur Challenge Mode, l’espansione di luglio porterà grandi miglioramenti della quality of life e unbilanciamento per tutte le classi. Ilcapitolo diofsarà disponibile dal 26 luglio alle ore 22:00. I contenuti Nella Settlers of Kalguur Challenge League, i giocatori aiuteranno i pionieri di Kalguur a costruire la città di Kingsmarch e a stabilire un commercio tra Wraeclast e la loro patria. I giocatori si concentreranno sull’estrazione di risorse esotiche, sull’assunzione e sulla protezione di lavoratori qualificati per costruire e difendere la città e sulla realizzazione di un porto per avviare e gestire il commercio.