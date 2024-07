The Boys | La quarta stagione si conclude con un enorme cliffhanger e importanti camei

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tutta ladi Theè stata costruita fino alla certificazione delle elezioni, una corsa contro il tempo mentre Robert Singer e icercavano di fare qualcosa per Victoria Neuman. Dopo che quel momento è finalmente arrivato, con Neuman morta per mano di Butcher, gli Stati Uniti prendono una svolta sconvolgente. Con Robert Singer in manette, il presidente della Camera Calhoun sale alla presidenza e dichiara la legge marziale in tutto il Paese, sostituendo centinaia di supereroi che faranno capo direttamente a Patriota. Di conseguenza, isi trovano nella condizione di dover tagliare la corda, sparpagliandosi al vento. Ma le cose non finiscono qui. Mentre Patriota comunica al mondo che è iniziata una “nuova era di supereroi”, mentre “Heart Shaped Box” dei Nirvana accompagna le numerose sequenze, i ragazzi si separano e prendono strade diverse.