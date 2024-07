Seduzione a fior di labbra Ecco i rossetti per l’estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dimenticate la sfumature tradizionalmente collegate alla bella stagione. Ipiù trendy del2024 abbracciano una gamma infinita di tonalità, attingendo tra quelle di solito sdoganate nei mesi freddi.seducenti, a prova di bacio, che si colorano di bordeaux, vinaccia e rossi intensi. Senza trascurare il corallo, che rimane un evergreen, e le numerosissime declinazioni di nude.allora qualche consiglio per scegliere i colori da inserire nella trousse estiva, partendo da una certezza: il rossetto è l’unico elemento del make up che riesce a valorizzare un volto abbronzato senza necessitare per forza del completamento di mascara o blush. Via libera ai toni della frutta come lampone, mora e fragola. Particolarmente gettonato il rosso ciliegia, gradazione che dona sia a chi decide di abbronzarsi che alle amanti a oltranza delle pelle chiara.