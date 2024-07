Sanremo 2025 cambia date | il Festival slitta per paura della Coppa Italia ma non teme la Champions League?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) La RAI ha ufficializzato le nuovedi, che slitterà di una settimana per non scontrarsi con lasu Mediaset, ma dovrà poi vedersela con i Playoff di. L'ufficialità è arrivata solo con la conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti RAI:slitterà alla settimana successiva rispetto a quanto annunciato. Le nuovecomunicate vanno dall'11 al 15 febbraio. La motivazione che ha spinto a posticipare la "settimana santa"TV? È sportiva.pasticcia con lema la colpa è? Gli spettatori hanno sempre pensato che insolo due eventi televisivi non dovesserore rivali: ildie Il commissario Montalbano. E lo pensano a ragion veduta: lo dicono i dati. Nelil paradigma potrebbere