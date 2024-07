Parigi 2024 regolamento ginnastica artistica | come funziona tutto quello che serve sapere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildialle Olimpiadi di, in programma alla Bercy Arena nella cittàna dal 27 luglio al 5 agosto: ecco, di seguito, quali sono le specialità equel chead Europei e Mondiali, ai Giochi si assegnano le medaglie nell’all-around individuale, nelle finali per attrezzo e nella prova a squadre. Al via ben 192 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Una delle caratteristiche di questo sport è il fatto che a determinare le classifiche sono delle giurie che assegnano punteggi agli esercizi di singoli atleti e squadre. Scopriamo dunqueno nel dettaglio le gare olimpiche della