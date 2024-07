Mattarella | contro l’odio politico educare a essere minoranza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 luglio 2024) Rio de Janeiro, 19 lug. (askanews) – “Il confrontoè un confronto che richiede rispetto, disponibilità a, possibilità di poter collaborare su cose comuni nell’interesse nazionale”. È la concezione che i paesi “autenticamente democratici” devono far crescere “culturalmente” per frenare la “predicazione di violenza e odio contrapposto” che quest’anno è sfociata nei “gravi” attentati a Donald Trump, al primo ministro slovacco Robert Fico, e a esponenti politici tedeschi. A una settimana dall’attentato a Donald Trump, il presidente della Repubblica Sergiotorna a lanciare l’allarme sul deterioramento del tessuto civile e sul pericoloso rifiuto del confronto che caratterizzano la campagna per la Casa Bianca ma riguarda le democrazie di tutto il mondo. Il rifiuto del confronto non è l’unica insidia per i paesi democratici secondo il capo dello Stato.