Jeremy Allen White | Quanta ansia in The Bear Ma nella vita? Io mi diverto

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le nomination sono servite. Sono lì fumanti, sul tavolo. E per The, la serie tv creata da Christopher Storer su uno chef di Chicago intrisa di dolore, rabbia, disillusione e voglia di rivincita, è già un trionfo. La serie, la cui terza stagione approderà in Italia mercoledì 14 agosto su Disney+ (che ha trasmesso nel nostro paese anche le prime due), ha ottenuto 23 candidature agli Emmy, gli Oscar della televisione. "Non lavoriamo con in mente i premi, ma certo siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto", dicono i protagonisti della serie, che abbiamo intervistato su Zoom. Primo fra tutti,