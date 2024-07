Il primo passo falso della premier

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 – Giorgia Meloni ha forse commesso ilsua carriera da presidente del Consiglio. Con il voto contrario alla rielezione di Ursula von der Leyen laannulla un percorso di legittimazione presso le istituzioni europee e di collaborazione con la Commissione che ha caratterizzato l’ultimo anno e mezzo di governo. Fratelli d’Italia finisce all’opposizione, schiacciato sulle stesse posizioni del gruppo sovranista dei Patrioti di Salvini, Lepen e Orban, mentre Forza Italia vota a favore con il Ppe. Il governo italiano non esce bene da queste negoziazioni per gli incarichi europei: la sera delle elezioni l’esecutivo Meloni si presentava come il più forte e stabile d’Europa, ma esce dalle trattative con nulla in mano. Ci sarà un commissario, ma non una vicepresidenza.