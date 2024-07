Gli Houthi alzano il tiro | un drone colpisce Tel Aviv e causa un morto e sette feriti Ira di Netanyahu | Presto regoleremo i conti con i ribelli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) In Medio Oriente va di male in peggio. Dopo mesi di attacchi deglialle navi commerciali in transito nel Mar Rosso e la conseguente risposta dell’occidente, i miliziani filo-iraniani avevano annunciato che non si sarebbero fermati finchénuerà la guerra nella Striscia di Gaza e, al contrario, avrebbero aumentato nel tempo la portata dei loro blitz. Proprio quello che è successo nelle ultime ore quando le forze deidello Yemen hanno alzato il, con due distinte operazioni. La prima, come già successo molte volte, ha preso di mira un’imbarcazione che è stata raggiunta e “colpita da proiettili” non identificati nel Golfo di Aden. Un attacco in cui, secondo quanto riporta l’unità britannica Maritime Trade Operations (UKMTO), parte della Royal Navy britannica, non ci sono state vittime.