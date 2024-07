Francesca Deidda la conferma dall’autopsia | sono della donna scomparsa i resti ritrovati in un borsone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024)di, la 42enne sparita da San Sperate i primi di maggio, idel corpo trovati ieri in unda calcio recuperato dai carabinieri ai piedi di un albero nelle campagne di San Priamo. Laè arrivata a seguitocomparazione fatta dai carabinieri del Ris di Cagliari tra il Dnae quello prelevato dainel. Per l’omicidio, l’unico sospettato rimane il marito Igor Sollai, attualmente in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere. L’incarico per effettuare una speciale Tac suitrovati nelè stato affidato al medico legale Roberto Demontis. Questo esame, insieme a quello comparativo dei Ris, hanno dato lasull’identità del cadavere.