F1 Helmut Marko scherza sulla Ferrari | Dopo il tuffo di Montecarlo non sono più riemersi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il consigliere della Red Bull,, ha parlato al quotidiano tedesco Kronen Zeitung, analizzando il momento della scuderia e il prossimo appuntamento in Ungheria: “La speranza è che a Budapest venga confermata la nostra tendenza a fare bene con le alte temperature, anche se ho dei dubbi, perché abbiamo dei problemi nel bilanciamento e nel portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo. Cosa che invece alla McLaren riesce bene e in fretta“. L’ex pilota austriaco aggiunge: “Mi auguro che gli aggiornamenti possano funzionare, perché il nostro obiettivo è tornare alla vittoria con le nostre forze, senza sfruttare gli errori degli altri. Non possiamo sperare che McLaren, Mercedes econtinuino ad alternarsi“. Chiusura con una battuta propriocasa di Maranello: “Laforse sta tornando, anche seilnel porto dinonpiù“.