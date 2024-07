Eccezionale scoperta archeologica | rinvenuta al largo di Haifa nave che può riscrivere la storia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le coste israeliane si rivelano ancora una volta una vera e propria miniera per importanti scoperte archeologiche, davvero preziose per mettere meglio a fuoco passaggi cruciali delladi tutta l’umanità. Un nuovo straordinario ritrovamento è stato, infatti, recentemente effettuato, come annunciato lo scorso 20 giugno dall’Autorità israeliana per le antichità. Si tratta dei resti di un naufragio di un’imbarcazione mercantile cananea, risalente ben al XIV-XIII a.C., che stabilisce il record dellaantica mai ritrovata sul fondo del mare, rivelando nuove e affascinanti prospettive sull’età del Bronzo, che possono cambiare laa livello mondiale, come ha commentato in merito allaJacob Sharvit, responsabile dell’unità marina dell’Autorità israeliana per le antichità.