Calcio Cingoli punto di riferimento per ritiri estivi di squadre prof

(Di venerdì 19 luglio 2024) La cittadina “Balcone delle Marche”, rimane meta preferita. Strutture di livello ed ottimo clima, giusto mix per preparare le stagioni VALLESINA, 19 luglio 2024 –si conferma anche in questa stagione meta preferita didi societàessionistiche. Dopo l’Ancona nella stagione 2023/24, ora è la volta della Vis Pesaro. La società vissina infatti, ha scelto il “Balcone delle Marche” quale luogo ideale per preparare al meglio la stagione che partirà a breve. La cittadina maceratese, adagiata sulle sommità del Monte Circe, 9.500 abitanti circa, e il suo stadio “Aldo Spivach”, non sono nuovi ad ospitare raduni calcistici. Gli importanti impianti sportivi, le ottime strutture ricettive ed un clima alquanto piacevole, dovuto al proprio posizionamento strategico, costituisce da anni un mix ideale per preparare al meglio una stagione agonistica.