Adriatic link mercoledì primo incontro tra i residenti e la nuova giunta Serfilippi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Fano, 19 luglio 2024 -: sulle opere compensative lanon si accontenta delle proposte elaborate dal comitato cittadino “Uniti contro la centrale” ma ha deciso di aprire un confronto con la cittadinanza. Ha infatti convocato una assemblea pubblica per24 luglio, alle 21, a casa Betlem. Ci sono in gioco 12milioni 300 mila euro: questa è la cifra messa in campo da Terna a compensazione dell'elettrodotto sottomarino Abruzzo-Marche, che sbarcherà a Metaurilia per poi risalire con condotte sotterranee per circa 15 km, prevalentemente su strade già esistenti esterne ai centri abitati, fino a Carrara dove sarà costruita una grande stazione di conversione, a fianco dell'attuale centrale elettrica.