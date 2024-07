Ue | Squeri Fi ‘bene von der Leyen su competitività imprese’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Le linee programmatiche esposte da Ursula von dercontengono molti aspetti che Forza Italia, da componente attiva del Ppe, ha a lungo rivendicato. Innanzitutto, una svolta pro-per le imprese, attraverso un?intensa opera di sburocratizzazione e la creazione dei presupposti per l?innovazione. Altro tema centrale è quello dell?ambiente. Il green deal si ripropone come traguardo, ma avendo ben a mente la sostenibilità economico-sociale delle scelte. L?obiettivo della transizione ecologica e della decarbonizzazione è una sfida storica, che però non può essere realizzata soffocando le vocazioni produttive nazionali. Tutto questo va inserito in quel quadro che guarda al traguardo della neutralità tecnologica, che il nostro Paese, con questo governo e il significativo contributo di Forza Italia, ha iniziato a perseguire”.