The Terror | Dan Stevens protagonista della terza stagione della serie horror antologica

(Di giovedì 18 luglio 2024) La star di Abigail Dansaràe produttore esecutivodi The, intitolata Devil in Silver. Dan(Abigail, Downton Abbey) è stato scelto comee produttore esecutivoThedi AMC Networks, intitolata Devil in Silver. "Sono entusiasta di far parte di The: Devil in Silver", ha dichiarato. "Questaè un'oscura sinfonia di orrore psicologico e dramma avvincente, destinata a sconvolgere il pubblico. Victor LaValle, Christopher Cantwell e questo incredibile team hanno creato una danza unica e contorta di diavoli e ombre. Non vedo l'ora di consegnare qualcosa di epico che risuonerà nelle sale come una campana di ferro".è apparso di recente nei