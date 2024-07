Temptation stasera falò Alessia-Lino | lei lo lascia e lui SPOILER

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 18 luglio 2024) AIslandPascarella eGiuliano stanno catturando maggiore attenzione rispetto alle altre coppie e anche nella quarta puntata ce ne saranno delle belle per continuare a sorprendere e a tenere incollati gli spettatori allo schermo. Come ha anticipato Dagospia, ci sarà finalmente ildi confronto tra, un momento che si preannuncia imperdibile con tensioni, incomprensioni, decisioni e ripensamenti. La produzione del docu-reality ha deciso di puntare particolarmente su loro, infatti il confronto tra i due fidanzati non si esaurirà del tutto questa sera ma continuerà anche nella quinta puntata di giovedì 25 luglio 2024 con colpi di scena.