Schianto motociclista sbalzato in un fosso

(Di giovedì 18 luglio 2024)fra auto e moto: ad aver la peggio sono stati i due motociclisti – un ragazzo e una ragazza, entrambi sui trent’anni – che sono stati sbalzati per oltre 20 metri. Lui è finito dentro a unpieno d’acqua, mentre lei è caduta a ridosso del greppo. Alla fine, tutti e due sono stati caricati in eliambulanza per poi essere trasportati all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni molto gravi. L’incidente è avvenuto ieri, verso le 17.15, lungo la Statale nel territorio di Porto Potenza, a poca distanza dal Natural Village. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano viaggiando sulla moto, guidata dal trentenne, e procedevano lungo la Statale in direzione Civitanova. Una Opel, condotta da una 75enne di Porto Sant’Elpidio, stava percorreva la Statale verso nord, finché ha svoltato alla propria sinistra per immettersi in contrada Torrenova.