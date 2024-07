Project 2025 cos’è il manifesto dell’agenda ultraconservatrice americana da cui anche Trump prende le distanze

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dispiegamento di militari per scovare gli immigrati clandestini in tutti gli Stati Uniti. Fbi alle dipendenze dirette della Casa Bianca. Stralcio di tutte le norme per il contrasto ai cambiamenti climatici. E personale amministrativo scelto in base non alle competenze ma alla fedeltà. Questi sono solo alcuni dei punti principali del, il piano messo a punto dalla Heritage Foundation per rimodellare il governo federale degli Stati Uniti e dare piena attuazione all’agenda politica di Donald. Per scrivere il documento, che specifica i minimi dettagli di questa transizione in 922 pagine, sono state consultate un centinaio di organizzazioni della destra. Il piano inclinato verso l’autocrazia Il «Progetto» propone cambiamenti radicali delle politiche economiche e sociali degli Stati Uniti.