Oggi è il Nelson Mandela International Day | perché si celebra il 18 luglio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Se in Sudafrica alcuni diritti umani di base (la libertà, la non discriminazione, la parità) vengono ormai dati praticamente per scontati è stato anche grazie e soprattutto all’imprescindibile contributo di un gigante come, al quale la comunità internazionale rende omaggio annualmente ogni 18con una speciale giornata mondiale a lui dedicata, voluta fortemente dalle Nazioni Unite grazie alla risoluzione A/RES/6413 approvata nel novembre del 2009. Si tratta di un’occasione preziosissima per ricordare che ciò che si è riusciti ad ottenere fino adper garantire la sicurezza e l’equità delle minoranze (e non solo) sia per molti versi un obiettivo in divenire.