Milan piace Hermoso | presi i contatti durante il blitz a Madrid per Morata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)o, 18 luglio 2024 – Ilsi è informato sunel corso del viaggio aper le visite e la firma di. Chiuso l'attaccante (contratto di quattro anni con opzione sul quinto a circa 5 milioni), i rossoneri hanno sondato il difensore che, dopo l'ultima stagione con l'Atletico, è al momento senza contratto e dunque parametro zero. Lo spagnolo, centrale, mancino, 184 centimetri di altezza, ha giocato 45 partite nell'ultima annata, tra campionato e coppe, con la squadra di Simeone. In cinque stagioni con i Colchoneros, 174 gare, 10 gol e 6 assist. Cresciuto nel Real, ha militato anche nell'Espanyol per due anni. Il giocatore è seguito anche dal Napoli che, pochi giorni fa, ha offerto 4 milioni a stagione per tre anni. Ed era stato sondato anche dall'Inter.