Il bullismo al centro di un evento a Terranuova

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 – Il 21 luglio, a, si parlerà di, mobbing e ageismo grazie all’EireFest, che vede il patrocinio di Amnesty International. E’ il Festival del libro per la pace e la non violenza, che vede coinvolti i comuni di Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Loro Ciufflenna eBracciolini. Tutti gli eventi sono gratuiti ed accessibili. E la prossima domenica, alle 18, al Parco Pubblico Attrezzato “Tiziano Terzani” – Spazio Beta Bar –si terrà la presentazione con l’autore Andrea Vitello e con Olivier Turquet, coordinatore di Pressenza, del libro intitolato "IlNella società, storie di razzismo, omofobia, abilismo, sessismo, mobbing,giovanile e adulto. Come prevenire e contrastare ilattraverso la didattica della Shoah”, edito da Multimage la casa editrice dei diritti umani.