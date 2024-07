Fidanza con von der Leyen inascoltato messaggio elettori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Le scelte fatte in questi giorni, la piattaforma politica, la ricerca di un consenso a sinistra fino ai Verdi hanno reso impossibile il nostro sostegno a riconferma della presidente Ursula von der". Lo ha detto il capodelegazione di Fdi all'Eurocamera Carlosottolineando che con la rielezione "non viene dato seguito al fortedi cambiamento uscito dalle urne del 9 giugno". "Questo non pregiudica il nostro rapporto di lavoro istituzionale che siamo certi possa portare a alla definizone di un ruolo adeguato in seno alla prossima commissione che l'Italia merita", ha aggiunto.