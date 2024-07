Cosmari l’ira dei sindacati | Privati? Idea sconcertante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) "La notizia del possibile ingresso diinsrl non è solo, visto che significherebbe la svendita di un patrimonio collettivo costruito con visione strategica negli anni, con l’unico scopo di arricchire qualche gruppo privato. Ma è anche l’ennesimo schiaffo ai cittadini, che ormai vengono considerati solo come bancomat da cui prelevare risorse che servono per coprire l’incapacità di scelta degli amministratori. Chiederemo un incontro ai sindaci per stanare le vere volontà, perché in ballo c‘è la credibilità di una classe politica sempre più fragile e, soprattutto, si rischia di ipotecare un importante pezzo di futuro". È durissimo l’intervento di Daniele Principi (Cgil), Rocco Gravina (Cisl) e Sergio Crucianelli (Uil) contro l’ipotesi di arrivo indi soci(accanto ai nomi già circolati di Acea e Iren ci sarebbe anche il colosso A2A).