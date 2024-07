Cittadella missione D al via Raduno con rosa rinnovata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo aver bussato alla storia con la vittoria dell’Eccellenza, da oggi laVis Modena ci entra dalla porta principale. Quella del campo ’Botti’di via Delle Suore, dove nel pomeriggio la squadra guidata da Francesco Salmi si ritroverà per il, prima squadra di Modena città ad affrontare il campionato di Serie D. La società guidata dal patron Paolo Galassini e dai soci Marco Bombarda e Alberto Benuzzi si è strutturata per giocarsela anche in un girone che si annuncia tosto, con l’obiettivo della salvezza prima di tutto. Laè stata profondamente, con l’addio di ben 16 pedine della squadra che ha vinto l’Eccellenza, fra cui spiccano i 50 gol persi con le partenze di Malivojevic, Ridolfi, Falanelli Martinez oltre alle tre ’bandiere’ Covili, Vernia e Boilini tutti ’atterrati’ a Correggio.